Икер Касильяс: "Мне повезло, что я отбил пенальти"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс после победы над "Локомотивом" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (3:1) заявил, что ему повезло отбить одиннадцатиметровый. В начале встречи при счете 0:0 Мануэл Фернандеш не забил пенальти.

- Мне повезло, что я отбил пенальти, - приводит пресс-служба УЕФА слова Касильяса. - Все произошло довольно неожиданно. Мы контролировали игру, и вдруг "Локомотив" получил две возможности забить мяч. Затем мы забили дважды, и тут соперник снова получил нелогичный момент и воспользовался им. Во втором тайме мы прибавили, и победа 3:1 кажется мне справедливой.

Для железнодорожников это третье поражение подряд в этом розыгрыше турнира. Игра 4-го тура "Порту" – "Локомотив" пройдет 6 ноября.

Все о Лиге чемпионов – здесь