20:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Икер Касильяс: "Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Порту"? Где поставить свою подпись?!"

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Вратарь "Порту" Икер Касильяс, отвечавший на вопросы болельщиков в "Твиттере", отметил, что находится в предвкушении встречи с голкипером "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном перед очным противостоянием команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также экс-капитан "Реала" подчеркнул, что хотел бы сыграть в финале турнира против родного клуба.

– Хотели бы в финале увидеть противостояние "Реала" и "Порту"?

– Где мне расписаться под таким финалом?!

– Мотивированы противостоянием с Буффоном в матче "Порту" – "Ювентус"?

– Очень! Буффон – великий вратарь и прекрасный друг! А у "Ювентуса" очень сильная команда, и это также великий клуб.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

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