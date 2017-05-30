Икер Касильяс: "Буффон заслужил победу в Лиге чемпионов"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс высказал мнение, что у капитана "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона есть шансы побороться за "Золотой мяч" в нынешнем сезоне. Единственным голкипером в истории, завоевавшим этот трофей, является легендарный вратарь московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин.

- Я никогда не претендовал на эту награду, - приводит La Gazzetta dello Sport слова Касильяса. - Только Льву Яшину удалось выиграть "Золотой мяч" в 1963 году. Это было так давно: тогда произошла первая высадка на Луну. С того момента прошло столько времени, что мы даже не помним об этом.

Если бы "Ювентус" не играл в финале Лиги чемпионов с "Реалом", я бы хотел, чтобы Буффон завоевал этот трофей. Я буду поддерживать Мадрид, но Джиджи заслужил его всей своей карьерой. Он выдал феноменальный сезон, поэтому он заслужил "Золотой мяч".

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.