Икер Касильяс: "Буффон сказал, что удаление облегчило игру "Ювентусу"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс заявил, что его команда отдаст все силы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса", который состоится 14 марта. В первой встрече португальский клуб уступил сопернику со счетом 0:2. После игры Касильяс пообщался с Джанлуиджи Буффоном и обменялся с ним футболками.

– После игры Буффон сказал мне, что красная карточка облегчила игру "Ювентусу", – цитирует Mediaset Касильяса. – Мы пытались играть хорошо, но за две минуты все изменилось. Вначале игры мы боролись с "Ювентусом" иначе. Мы сыграем лучше во втором матче, продолжим упорно работать и верить в победу. Будет трудно, но мы отдадим все силы в Турине.