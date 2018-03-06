Игуаин попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Тоттенхэмом". Манджукич - нет

"Ювентус" в своем Твиттере опубликовал заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Первая встреча между итальянским и английским клубами завершилась вничью - 2:2.

В Лондон в составе "Старой синьоры" полетел нападающий Гонсало Игуаин, 18 февраля получивший травму в матче против "Торино". Его партнер по атаке Марио Манджукич остался вне заявки на игру.

Матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится завтра, 7 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Туринцам для выхода в следующий раунд необходимо либо побеждать, либо сыграть вничью 3:3 и крупнее.