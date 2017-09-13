Игуаин показал "жест Эффенберга" фанатам "Барселоны"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин не выдержал травли со стороны фанатов "Барселоны" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Аргентинский форвард после замены на 87-й минуте встречи показал трибунам "жест Эффенберга". Теперь игроку грозит дисквалификация.

Каталонские фанаты оскорбляли Игуаина за то, что тот ранее выступал за "Реал", который является принципиальным соперником "Барселоны".

Напомним, в начале этого сезона вингер "Зенита" Йоан Молло, который уже покинул российский клуб, был дисквалифицирован на 2 матча за то, что показал болельщикам "жест Эффенберга".

Трансляция матча "Барселона" - "Ювентус"