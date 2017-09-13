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02:37 | Футбол — Лига чемпионов

Игуаин показал "жест Эффенберга" фанатам "Барселоны"

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Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин не выдержал травли со стороны фанатов "Барселоны" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Аргентинский форвард после замены на 87-й минуте встречи показал трибунам "жест Эффенберга". Теперь игроку грозит дисквалификация.

Каталонские фанаты оскорбляли Игуаина за то, что тот ранее выступал за "Реал", который является принципиальным соперником "Барселоны".

Напомним, в начале этого сезона вингер "Зенита" Йоан Молло, который уже покинул российский клуб, был дисквалифицирован на 2 матча за то, что показал болельщикам "жест Эффенберга".

Трансляция матча "Барселона" - "Ювентус"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Генри Морган

Ну, показал. И что? Зря конечно. Не выдержал. Кстати, фанатов "Барселоны" тоже можно "дисквалифицировать". Это конечно, не разжигание расовой ненависти, не поджог файеров, не хулиганство с рукоприкладством, но тем не менее.

03:07