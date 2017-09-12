Игуаин и Дибала сыграют против "Барселоны" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Ювентуса" на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны". С первых минут на поле появятся новички "Старой синьоры" Маттиа Де Шильо, Родриго Бентанкур и Блез Матюиди. Также в "старте" выйдет Пауло Дибала, которого каталонцы пытались приобрести этим летом. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

"Ювентус": Буффон – Де Шильо, Барцальи, Бенатиа, Сандру – Пьянич, Матюиди – Бентакур, Дибала, Дуглас Коста – Игуаин.

Запасные: Щенсны, Асамоа, Ругани, Стураро, Бернардески, Мерио, Калигара.

Трансляция матча "Барселона" - "Ювентус"