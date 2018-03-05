Игуаин готов сыграть с "Тоттенхэмом". Манджукич - под вопросом

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин восстановился от травмы и может принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", который состоится 7 марта, сообщает Football Italia. По информации источника, вопрос о том, сможет ли сыграть против "шпор" другой форвард туринцев Марио Манджукич, остается открытым.

Издание отмечает, что аргентинец может не попасть в стартовый состав команды Массимилиано Аллегри, но будет включен в заявку на игру. При условии, что он и Манджукич не смогут выйти на поле с первых минут, рассматривается вариант с формацией 4-3-3, при которой на флангах атаки сыграют Дуглас Коста и Алекс Сандру, а роль "ложной девятки" исполнит Пауло Дибала.

Напомним, первый матч между "Ювентусом" и "Тоттенхэмом" завершился вничью - 2:2. "Старой синьоре" для выхода в следующий раунд необходимо либо побеждать, либо сыграть вничью 3:3 и крупнее.