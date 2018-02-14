02:22 | Футбол — Лига чемпионов

Игуаин - автор самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов

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Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма"​ (2:2) оформил самый быстрый дубль в истории турнира, сообщает Mister Chip. Аргентинцу потребовалось восемь минут и семь секунд, чтобы дважды поразить ворота "шпор". Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду "Интера" Хулио Крусу, который в сезоне-2006/07 за восемь с половиной минут провел два мяча в ворота "Спартака"​.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Патриот Сибири

Казалось бы, причем здесь Спартак? :)

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Айсберг

Пал еще один антирекорд Спартака.

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баламошка

Скорострел. Как и я.

02:34

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