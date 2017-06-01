Игроки "Ювентуса" получат по 630 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов

Игроки "Ювентуса" в случае победы в Лиге чемпионов получат бонусы на 20 процентов больше предусмотренных в 2015 году, когда туринцы уступили в решающем матче "Барселоне" (1:3). Как утверждает FOX Sports, если туринская команда выиграет 3 июня, то каждый из игроков получит премию в размере 630 тысяч евро.

Также отмечается, что доход "Ювентуса" от Лиги чемпионов в случае победы составит около 115 миллионов евро, а "Реала" – 114 миллионов евро, так как мадридцы на одну победу меньше одержали в группе.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.