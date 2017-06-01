Игроки "Реала" получат по 1,5 миллиона евро за победу в Лиге чемпионов

Руководство "Реала" пообещало выплатить в виде премий по 1,5 миллиона евро каждому игроку за победу в Лиге чемпионов, сообщает Marca. Это более чем в два раза больше, чем за предыдущую победу в этом турнире. Тогда игроки получили по 700 тысяч евро. Такая мотивация обусловлена тем, что "Реал" может войти в историю, став первым клубом, который выиграл этот турнир дважды подряд. Также руководство потратит 32 миллиона евро на премии сотрудникам и тренерам клуба в случае победы.

Напомним, финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" состоится 3 июня. Начало матча – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.