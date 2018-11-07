Игроки "Порту" - о победе над "Локо": "Теперь мы очень близки к цели"

Игроки "Порту" после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Локомотива" (4:1) были довольны тем, что команда еще больше приблизилась к своей цели - выходу в плей-офф. Чтобы оформить путевку в 1/8 финала, португальцам в следующей игре достаточно не проиграть "Шальке".

- Мы сделали большой шаг на пути к решению нашей задачи, - приводит пресс-служба УЕФА слова полузащитника Данилу. - Теперь мы очень близки к цели.

- Я всегда хочу выходить на поле, особенно в таких важных матчах, как этот, - заявил капитан португальцев Эктор Эррера. - У нас сильная группа. Все соперники очень хороши.