Игроки "Монако" прогулялись по Москве

Игроки и тренеры "Монако" днем совершили коллективную прогулку по Москве, сообщает пресс-служба клуба. Монегаски прогулялись от гостиницы до парка неподалеку. Сегодня "Монако" в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграет с ЦСКА. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Il avait des cheveux blonds mon guide... Balade moscovite en guise de réveil musculaire ! #CSKAASM #UCL pic.twitter.com/eu5D3wptLd – AS MONACO (@AS_Monaco) 18 октября 2016 г.

Трансляция матча ЦСКА - "Монако"