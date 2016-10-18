15:41 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Игроки "Монако" прогулялись по Москве

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Игроки и тренеры "Монако" днем совершили коллективную прогулку по Москве, сообщает пресс-служба клуба. Монегаски прогулялись от гостиницы до парка неподалеку. Сегодня "Монако" в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграет с ЦСКА. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Монако"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Krasin

Ребята выглядят как потерпевшие... Это к добру...

16:21

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