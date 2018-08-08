Игроки киевского "Динамо" пожаловались на атаку ос в матче со "Славией"

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда прокомментировал ничью со "Славией" (1:1) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Встреча прошла накануне в Праге.
Ранее сообщалось, что насекомое нанесло повреждение вратарю "Динамо" Денису Бойко.
- Жара не особо повлияла на игру. Нам не было жарко, - цитирует Бурду Dynamomania. - Погодные условия одинаковые для обеих команд. Но здесь было пожарче, чем у нас. Бойко укусила оса? Да, я и сам чуть не пострадал. Они летали над нами.
Ответная встреча пройдет в Киеве 14 августа.