16:46 | Футбол — Лига чемпионов

Игроки ЦСКА поддержали болельщиков, пострадавших в Риме

Обсудить
0

Футболисты ЦСКА поддержали болельщиков, пострадавших в результате инцидента в метро Рима перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (0:3). На станции "Репубблика" произошло обрушение эскалатора, в результате чего многие фанаты армейцев получили травмы. 

- От лица всего клуба желаю нашим болельщикам скорейшего выздоровления. Вы - наше все, вы - наша команда, - сказал защитник Кирилл Набабкин в интервью клубной пресс-службе.

- От лица всего нашего футбольного коллектива желаем скорейшего выздоровления. Возвращайтесь к своим близким и родным и приходите почаще на стадион с новыми силами, - сказал хавбек Иван Обляков.

- Уважаемые наши болельщики, те, кто пострадали в Риме! Держитесь, поправляйтесь, мы с вами. ЦСКА всегда будет первым! - сказал полузащитник Алан Дзагоев

Все о Лиге чемпионов - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
Материалы других СМИ
Загрузка...