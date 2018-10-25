Игроки ЦСКА поддержали болельщиков, пострадавших в Риме

Футболисты ЦСКА поддержали болельщиков, пострадавших в результате инцидента в метро Рима перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (0:3). На станции "Репубблика" произошло обрушение эскалатора, в результате чего многие фанаты армейцев получили травмы.

- От лица всего клуба желаю нашим болельщикам скорейшего выздоровления. Вы - наше все, вы - наша команда, - сказал защитник Кирилл Набабкин в интервью клубной пресс-службе.

- От лица всего нашего футбольного коллектива желаем скорейшего выздоровления. Возвращайтесь к своим близким и родным и приходите почаще на стадион с новыми силами, - сказал хавбек Иван Обляков.

- Уважаемые наши болельщики, те, кто пострадали в Риме! Держитесь, поправляйтесь, мы с вами. ЦСКА всегда будет первым! - сказал полузащитник Алан Дзагоев.

🔴🔵 Футболисты #ЦСКА высказали слова поддержки нашим болельщикам, пострадавшим в результате инцидента в Риме pic.twitter.com/eYx2HWt0Vv – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 октября 2018 г.

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