Игроки ЦСКА отказались общаться со СМИ после матча с "Байером"

Все футболисты ЦСКА отказались общаться с прессой после домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1). Ничья в этой игре лишила красно-синих шанса побороться за выход в плей-офф турнира.

После матча почти все армейцы покинули "Арену ЦСКА" мимо смешанной зоны. При этом те, кто все-таки прошел перед журналистами, от общения уклонились. (Михаил ГОНЧАРОВ)