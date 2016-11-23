Игроки ЦСКА отказались общаться со СМИ после матча с "Байером"

Все футболисты ЦСКА отказались общаться с прессой после домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1). Ничья в этой игре лишила красно-синих шанса побороться за выход в плей-офф турнира.
После матча почти все армейцы покинули "Арену ЦСКА" мимо смешанной зоны. При этом те, кто все-таки прошел перед журналистами, от общения уклонились. (Михаил ГОНЧАРОВ)
MMM_M
бездарные безнадеги они не только на поле но и вне его. это их стиль существования карл.
01:07
Kadym
Вы по чаще рейтинг Акинфеева с пропущенными голами печатайте,вам вообще перестанут давать интервью.Кстати ради интереса 3-ю игру ЛЧ подряд помониторил европейскую топ спортивную прессу,там в какой то одной проскочила строка с этим рейтингом и все. И хорош прикрываться уже болельщиками,что для них интервью берете,о своих карманах думаете больше чем бы статья вышла бы рейтинговее, чем болелам по душе.Полностью поддерживаю игроков которые не дают вью журнашлюшкам Российским,мне лично хватает клубного канала на сайте и ютубе что бы узнавать о своей команде,а не читать грязь про любимый клуб
01:05
spetrov
Дортмунд - Легия 7:4 тем временем. 7:4!
00:34
spetrov
Не до особых разговоров,видимо, сейчас. Хотя и прессу (и нас, болельщиков) понять можно.
00:33
Ivenhoe
А о чем общаться-то, все итак ясно. Слово скажешь этим "товарищам" - не факт, что не пожалеешь. Перевернут все, как слова Аршавина в Польше. Есть ведь лояльные, а есть "народные". Начнешь общаться с первыми, а тут и вторые уши греют. Поэтому правильно, что ушли. Я тоже ушел, мне армейцы сказали все еще на поле, я не в претензиях. Так держать! Еще бы в Лондоне взять реванш. Фантастика, конечно, при нынешних проблемах, но чего только в жизни не бывает: попадает по воротам Глушаков от испуга, доськи на 1-м месте (наверно, у Карреры на каждого из них есть компромат)... Нам надо только тоже испугаться на один тот лондонский вечер)))
00:31
shpasic
просто зашли в номер к Слуцкому и что-то хором сказали.
00:26