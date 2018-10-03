Игрок "Локомотива" поздравил "Шальке" с победой

Немецкий защитник Бенедикт Хеведес поздравил "Шальке" с победой над "Локомотивом" (1:0) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

- Поздравляю "Шальке". Это была особенная игра для меня после стольких лет, проведенных за гильзеркирхенцев, - написал Хеведес в Инстаграме. - Обе команды нанесли по 14 ударов. Надеюсь, мы заработаем очки в следующих играх.

Защитник железнодорожников Хеведес выступал за "Шальке" с 2007 по 2018 год. Он провел за немецкий клуб 335 матчей, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.