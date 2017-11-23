Игорь Яновский: "Теперь злопыхателям нечего будет сказать по поводу серии Акинфеева"

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский в интервью "СЭ" отметил, что результат матча армейцев в 5-м туре Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) закономерен. Кроме того, экс-игрок рад за голкипера Игоря Акинфеева, который не пропустил впервые за 43 матча турнира.
– Как вам футбол?
– Получил удовлетворение. Понятно, что не увидел игры на встречных курсах, но ЦСКА убедил. Результат закономерен. Команда выглядит достойно в этой ЛЧ. Отличный результат! И, конечно, рад за Игоря Акинфеева. Прервалась его серия. Теперь злопыхателям нечего будет сказать по поводу его "серии".
– А вас раздражали мемы в интернете в адрес Акинфеева?
– Да нет, я спокойно к таким вещам относился. Об этом могли писать и говорить только глупые люди, которые никогда в футбол не играли. Зачем на них обращать внимание? Теперь-то они замолчат (смеется). (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Nikko45
За 43 матча впервые не пропустил...Лучше бы не акцентировали внимание на этом. А теперь сглазили , в следующей игре вам ответят на эти высказывания. Ну что за мода, как и в сборной, выиграют одну игру у полу-дворовой команды и пошло, большие шансы чемпионат мира выиграть, Смолов и Кокорин лучшие в мире и тому подобное. Поосторожнее надо быть с выражениями...
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