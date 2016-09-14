Игорь Яновский: "Пока Траоре уступает Мусе, ставку на него делать не стоит"

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский будет доволен, если армейцы сыграют вничью в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером". Он отметил, что красно-синие вряд ли сыграют на ноль.

– Рассчитываю, что ЦСКА сможет выйти из группы, хоть это и будет сложно, – отметил Яновский. – Надеюсь, с "Байером" удастся сыграть вничью, ведь с немецкими клубами у армейцев дела обстоят не лучшим образом.

– За счет чего ЦСКА сможет добиться положительного результата?

– Самоотдача, командная игра и грамотные действия в атаке и защите. ЦСКА на данный момент находится не в лучшей форме, только набирает кондиции.

– Траоре начал забивать голы в самый подходящий момент?

– Даже Слуцкий сказал, что форвард находится не в лучшей форме. Пока он уступает Мусе, поэтому ставку на Траоре я бы не делал. Больше будет зависеть от командной игры.

– Сохранить свои ворота в неприкосновенности важно?

– Это будет очень трудно, не думаю, что "Байер" уйдет с поля без гола. (Сергей АСТАХОВ)