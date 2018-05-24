Игорь Суркис: "Поведение фанатов является одной из главных проблем при организации финала ЛЧ"

Вице-президент УЕФА, бывший президент Федерации футбола Украины Игорь Суркис подчеркнул: поведение футбольных болельщиков является одной из основных проблем при подготовке и проведении финального матча Лиги чемпионов.

26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" в финальном матче Лиги чемпионов сыграют "Ливерпуль" и "Реал".

- Вопрос поведения болельщиков является одним из главных при обеспечении безопасности на финале Лиги чемпионов, - цитирует ТАСС Суркиса. - Некоторым из тех, кто называет себя футбольными фанатами, свойственно не придерживаться никаких правил. Это касается, в первую очередь, правил безопасности, из-за чего они подвергают риску жизни других людей. Уверен, что на финале в Киеве мы с этим справимся, и никаких угроз не будет.

Убежден, что вне зависимости от того, кто выиграет или проиграет, все болельщики получат настоящее удовольствие, драйв и эмоции, а финал станет лучшим за все годы его проведения.