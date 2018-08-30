Игорь Стасевич: "БАТЭ проделал неплохой путь в Лиге чемпионов"

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после вылета команды из Лиги чемпионов от ПСВ (2:3, 0:3) отметил, что команда будет стремиться к максимальному результату в Лиге Европы. Он подчеркнул, что голландцы заслуженно вышли в групповой турнир ЛЧ.

- Мы уступили 2:6 по сумме двух поединков, поэтому рассуждать о закономерности результата не приходится. ПСВ в этих встречах оказался сильнее, - приводит пресс-служба БАТЭ слова Стасевича. - Хорошая команда, молодая и амбициозная, которая заслуженно прошла в групповую стадию Лиги чемпионов.

В целом игра была похожей на ту, что состоялась в Борисове. Мы снова активно начали. Правда, в родных стенах быстро повели, а сейчас, наоборот, пропустили уже на 14-й минуте. Не скажу, что это нас прибило. Вскоре имели пару неплохих шансов восстановить равновесие. Увы, не получилось. А дальше свое дело сделала психология. Соперники, поначалу явно волновавшиеся, почувствовали дополнительную уверенность, сумели удвоить перевес. Плюс, конечно, индивидуальное мастерство у представителей эйндховенской атаки на очень высоком уровне.

На второй тайм мы вышли с огромным желанием переломить ситуацию. Ведь, пока не прозвучал финальный свисток, необходимо сражаться. Хотели забить, вернуться в игру. Однако создать какую-то интригу не удалось.

Тем не менее, полагаю, мы проделали неплохой путь в нынешней Лиге чемпионов. Стремились пробиться дальше, но для этого в противостоянии с ПСВ все должно было срастись просто идеально. Если даже вспомнить предыдущие выходы в лигочемпионскую группу, то там нам и фартило, и вратари геройствовали.

Так что осенняя фаза Лиги Европы, особенно через плей-офф Лиги чемпионов, - нормальный вариант для БАТЭ. Впрочем, сейчас в мыслях национальное первенство, непростой выезд в Слуцк. Мы не выигрывали уже в четырех матчах кряду. Приложим максимум усилий, чтобы вернуться на победную тропу!