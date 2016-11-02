Игорь Шалимов: "Вижу Измайлова плеймейкером"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" подчеркнул, что доволен игрой полузащитника Марата Измайлова. По словам Шалимова, в 34-летнем хавбеке он видит плеймейкера.

– В последних матчах резко прибавил Марат Измайлов. С чем это связано?

– Маратом доволен. Он раньше опускался очень низко, получая мячи там. А это должны делать наши опорные полузащитники. Там нужны два-три касания. Марат, опускаясь в эту зону, немного тормозил игру. Он это понимает, сейчас стал получать мячи выше, действует, как "десятка". Вижу его именно плеймейкером. (Сергей ЕГОРОВ)

– Обратил внимание – вы не обсуждаете действия арбитров. Почему?

– Нас судил в матче с "Анжи" Карасев, уровень у него – высочайший. Я сам сужу двусторонки на тренировках и сказал команде, что свистну фол в центре, если он аналогичен тому, за что назначил бы пенальти. Наверное, английские судьи так и работают. Карасев – так же.