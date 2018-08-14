Игорь Левитин – о вылете "Спартака" из Лиги чемпионов: "Как болельщику мне обидно"

Помощник Президента РФ Игорь Левитин прокомментировал непопадание "Спартака" в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. В 3-м раунде команда Массимо Карреры по сумме двух матчей уступила ПАОК (2:3 – на выезде, 0:0 – дома). Красно-белые перешли в Лигу Европы, где сразу оказались в групповом турнире.

– Это только начало сезона, вы сами все видели.

– Луиз Адриану подвел команду?

– Я не могу комментировать.

– А как болельщику?

– Мне обидно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Это фиаско... "Спартак" остался без Лиги чемпионов. Его ждет Лига Европы