Игорь Лебедев: "Отношения России и Греции переживают не лучшие времена. Но бить журналистов - запредельная подлость"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал нападения фанатов ПАОК на российских журналистов до и во время матча 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов с московским "Спартаком" (3:2). Встреча прошла в Солониках 8 августа.

"Из Греции передают: фанаты ПАОК, которому доблестно проиграл "Спартак" в Салониках, избили российских журналистов. Вместо того, чтобы разобраться в произошедшем и строго наказать виновных, греки перешли к ответным обвинениям и оскорблениям – мол, журналисты были пьяные и что-то показывали фанатам ПАОК, чем и спровоцировали их на нападение.



Но с какой стати фанаты оказались возле пресс-трибуны? Какое право они имеют досматривать журналистов, не говоря уж о рукоприкладстве?



Это, конечно, никуда не годится! Мало ли кто кому что показывал. Россия недавно провела Чемпионат мира по футболу. Миллионы болельщиков – и ни одной серьезной драки, не говоря уж про избиения фанатами журналистов. Хотя, уверен, некоторые журналисты не отказывали себе в пиве и могли много что показать.



Считаю, что УЕФА должна максимально жестко и непредвзято расследовать произошедшее. Одно дело – околофутбол, а совсем другое – работа средств массовой информации.



К тому же фанаты ПАОК развернули политический лозунг про Македонию на трибуне - это строго запрещено УЕФА. Тут не расследовать, а сразу вводить санкции надо!



Да, официальные отношения России и Греции из-за высылки дипломатов переживают сейчас не лучшие времена. Но бить журналистов и пытаться их же в этом обвинить – это уже какая-то запредельная подлость. Не ожидал такого от греков, честное слово", - написал Лебедев на Livejournal.

Один из пострадавших - корреспондент "Спорт Экспресс" Дмитрий Зеленов - назвал ситуацию "вопиющей". По словам обозревателя, он ни разу не видел подобного на футболе.

Отметим, что по окончании встречи "Спартак" оказал поддержку пострадавшим журналистам, взяв их на борт.

По версии ПАОК, конфликт возник из-за того, что один из журналистов спровоцировал греческих фанатов, показав неприличный жест.

Ответный матч пройдет 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".

Атака на журналистов, лазерные указки, политический баннер. Как накажут ПАОК? //

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