Игорь Лебедев: "Нужно поднимать тему избиения российских журналистов в Салониках, УЕФА не должен молчать!"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев призвал УЕФА разобраться с нападением греческих фанатов на российских журналистов, которое произошло в Салониках перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" (2:3).

- Мы продолжаем ждать реакции на избиение российских журналистов в Салониках, - сказал Лебедев. - Если УЕФА пытается закрыть на такое глаза, то я считаю, что мы должны эту тему вновь поднять и обратиться в УЕФА. На моей памяти такого не было, чтобы болельщики вторгались в зону СМИ и распускали руки в отношении иностранных журналистов. Да, болельщики ведут себя по-разному и могут выпрыгнуть на поле, но чтобы залетать в зону для журналистов и избивать их – такого не было. Поэтому УЕФА не должен отмолчаться! (Игорь НОВИКОВ)