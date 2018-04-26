Игорь Колыванов: "В Мадриде "Бавария" способна на сюрприз"

Главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов после первого полуфинального матча Лиги чемпионов "Бавария" – "Реал" (1:2) отметил, что немцы способны преподнести сюрприз на выезде. Ответная встреча состоится в Мадриде 1 мая.

– Не назвал матч в Мюнхене фееричным: команды начали с опаской, потом футболисты стали получать травмы и у "Баварии" немного поменялась схема, но хозяева сумели забить, – говорит Колыванов.– Что касается "Реала", то когда появляются шансы, он их реализует: два момента – два гола. Немцы могли сравнять счет и даже победить, но им всегда чего-то не хватает, когда соперничают именно с мадридцами. На этот раз мюнхенцы, как мне показалось, не до конца претворили в жизнь свои задумки. Плюс допустили катастрофическую ошибку в обороне.

– Для вас уже понятен исход противостояния?

– Я бы не стал говорить, что "Бавария" не сможет отыграться на "Сантьяго Бернабеу", шансы 60 на 40 в пользу испанцев. Хотя немцы способны преподнести сюрприз, тем более, мадридцы не очень хорошо действуют от обороны, привыкли показывать атакующий футбол. Если их заставят защищаться, то возникнут проблемы.

– Но ведь у "Баварии" может не сыграть травмированный лидер – Роббен…

– Жалко голландца. Это игрок экстра-класса и, конечно, гостям будет его не хватать, значимая потеря. Как и Боатенг. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)