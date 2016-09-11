Игорь Киреев: "Некоторые считают, что сказка "Ростова" подошла к концу, но мы не хотим останавливаться"

Полузащитник "Ростова" Игорь Киреев в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" отметил для клубной пресс-службы, что играть можно против любого коллектива. Также футболист рассказал, что нормально себя чувствует на новой позиции.

– В этом сезоне вы играете на позиции крайнего защитника. Как себя там чувствуете?

– В принципе, все нормально. Адаптировался быстро. Но в нашей схеме важно, чтобы защитная линия была сыгранная, а я пока что провел слишком мало времени на фланге обороны.

– Сильно ли вырос объем работы, который выполняете?

– Он приличный, но я молодой, здоровье позволяет бегать по всей бровке. Главное, чтобы не было травм.

– Вы максималист?

– Я прошел спартаковскую школу. Нам с самого детства внушали, что есть только один результат – победа. Ничьи были равносильны поражению. Так было и в дубле красно-белых.

– Как вам итоги жеребьевки Лиги чемпионов?

– Смотрел ее в прямом эфире. Сначала был вариант, что попадем в среднюю группу, но в итоге остался выбор только между "Барселоной" и "Баварией". Мне кажется, тут особой разницы нет. Обе команды – футбольные убийцы. Они играют до последней минуты, пока не забьют максимум голов. Здорово, что наконец-таки получится сравнить свой уровень с лучшими командами мира. Когда смотришь на их игру по телевизору, то создается впечатление, что это какой-то космос.

– Не боитесь разгромных поражений от таких команд?

– Некоторые считают, что сказка "Ростова" подошла к концу, но мы не хотим останавливаться, опускать руки. Можно играть против любой команды. Встреча с "Аяксом" это показала. Главное – соблюдать установку тренеров и верить в свои силы.

– В "Ростове" сразу восемь новичков. Знаете кого-нибудь из них?

– Естественно, слышал о Владимире Гранате. С детства знаком с Максом Григорьевым. Он ведь тоже из спартаковской школы.

– Футболистов стало больше – выросла конкуренция. Не боитесь ее?

– Игроков это только подстегивает. В таких условиях можно и нужно прибавлять. Главное – чувствовать доверие тренерского штаба, понимать, что тебе дадут шанс.