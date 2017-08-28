Игорь Гамула: "Из группы E в плей-офф попадут "Ливерпуль" и "Спартак"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула в интервью "СЭ" заявил, что "Спартак" даже без новичков способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Красно-белым предстоит в групповом турнире сыграеть с "Марибором", "Севильей" и "Ливерпулем".

– В первую очередь "Спартаку" необходимо усилить центр обороны, - считает Гамула. - Не помешал бы еще креативный полузащитник. Хотя и с таким составом "Спартаку" по силам выйти из группы в Лиге чемпионов. Буду болеть за него всей душой.

– Это прекрасно. Но откуда оптимизм, Игорь Васильевич?

– С "Ливерпулем" действительно будет трудновато бороться. Клопп преобразил команду, она стала сплоченной, агрессивно действует в атаке. А вот "Севилья" нынче не та, что во времена Эмери. Играть с ней можно. С "Марибором" – тем более. Думаю, из этой группы в плей-офф попадут "Ливерпуль" и "Спартак".(Александр КРУЖКОВ)

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