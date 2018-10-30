Игорь Акинфеев: "В игре с "Реалом" пережил те же эмоции, что были в матче с Испанией. В душе было дежавю"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об игре 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0), которая напомнила ему о встрече 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, по пен. 4:3).

- Объединение с народом произошло, пошла большая позитивная волна. Мы поняли, что в нас верят болельщики – не беру коллег, журналистов. Это такой эмоциональный подъем, который я просто словами не могу передать, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - После чемпионата мира мы играли в "Лужниках" с "Реалом". Была сумасшедшая поддержка, и я пережил те же эмоции, что были в матче с Испанией. В душе было дежавю прямо.