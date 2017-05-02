Игорь Акинфеев: "Переживайте за детей своих, а не за мой антирекорд в Лиге чемпионов"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью журналу Rolling Stone заявил, что его раздражает тема его антирекорда в Лиге чемпионов. Голкипер пропускает в последних 43 матчах турнира подряд.

– Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: "Ну, ты там не переживай за эту серию", – сказал Акинфеев. – Я говорю: "Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?" Мне-то что переживать – я стараюсь делать свою работу. Иногда вот так вот получается – очередное испытание жизни. А у вас-то есть чем заняться? Дети есть? Вот и переживайте за детей своих, а не за антирекорд Акинфеева. Нормально все, успокойтесь.