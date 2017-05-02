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Игорь Акинфеев: "Переживайте за детей своих, а не за мой антирекорд в Лиге чемпионов"

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Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью журналу Rolling Stone заявил, что его раздражает тема его антирекорда в Лиге чемпионов. Голкипер пропускает в последних 43 матчах турнира подряд.

– Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: "Ну, ты там не переживай за эту серию", – сказал Акинфеев. – Я говорю: "Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?" Мне-то что переживать – я стараюсь делать свою работу. Иногда вот так вот получается – очередное испытание жизни. А у вас-то есть чем заняться? Дети есть? Вот и переживайте за детей своих, а не за антирекорд Акинфеева. Нормально все, успокойтесь.

Дополнительная информация

http://www.rollingstone.ru/social/interview/24011.html

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