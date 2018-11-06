Игорь Акинфеев: "Должны показать, что можем играть на равных с "Реалом" и "Ромой"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" сказал, что его команда не нуждается в снисхождении, несмотря на молодой состав.

– Помазун после матча в Риме опасался разговора с вами. Что вы ему в итоге сказали?

– Илюха утрировал. Он сыграл очень хороший матч, – сказал Акинфеев. – Я его поддержал, сказал, что он сыграл хорошо. Думаю, все это видели.

– Перед сезоном шансы оценивали слабо – максимум место в пятерке. Нужно ли сейчас требовать от команды того, чтобы боролись за выход в плей-офф Лиги чемпионов?

– Снисхождения не надо, – сказал Акинфеев. – Любая команда, пусть у нее будет слабый состав, она должна выходить и играть Турнир такого ранга нельзя пройти, спустя рукава. Должны оказать, что можем играть на равных с "Реалом", с "Ромой".

Что касается молодости, я и Березуцкие тоже когда-то приходили. Эта команда со временем станет сильнее.

– Джеко вспоминал прошлые матчи против вас, когда вы были молодыми. Какое настроение перед завтрашним матчем?

– Если Джеко вспоминал, и говорил про молодость, он, наверное, не стареет. У нас настрой боевой. Не буду говорить, что мы должны их обыграть. Футбольное поле всех рассудит.

Первая игра между этими командами в группе G завершилась победой римлян со счетом 3:0. Новая встреча между российским и итальянским клубами состоится завтра, 7 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 20.55 по московскому времени. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)