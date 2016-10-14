Игорь Акинфеев: "Было обидно, но сейчас безразличен к издевкам над антирекордом"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии 3-го матча группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" подчеркнул, что его не волнует отрицательная статистика в самом престижном европейском клубном турнире. Голкипер уверен, что это только его дело.

Армейцы пропускают в каждом матче турнира на протяжении 42 игр, в 39 из которых место в воротах занимал 30-летний россиянин.

- Поначалу было обидно, конечно, но сейчас я безразлично отношусь к этим издевкам, - приводит официальный сайт УЕФА слова Акинфеева. - Люди ведь на самом деле не меня унижают своими словами, а сами себя. В той же Европе никто не считает такие серии, не злорадствует. А у нас болельщикам приятно писать гадости. Ну, дай бог им здоровья. Пусть хоть сто матчей в Лиге чемпионов я буду пропускать! Это в любом случае мое дело.