11:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Игорь Акинфеев: "Было обидно, но сейчас безразличен к издевкам над антирекордом"

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии 3-го матча группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" подчеркнул, что его не волнует отрицательная статистика в самом престижном европейском клубном турнире. Голкипер уверен, что это только его дело.

Армейцы пропускают в каждом матче турнира на протяжении 42 игр, в 39 из которых место в воротах занимал 30-летний россиянин.

- Поначалу было обидно, конечно, но сейчас я безразлично отношусь к этим издевкам, - приводит официальный сайт УЕФА слова Акинфеева. - Люди ведь на самом деле не меня унижают своими словами, а сами себя. В той же Европе никто не считает такие серии, не злорадствует. А у нас болельщикам приятно писать гадости. Ну, дай бог им здоровья. Пусть хоть сто матчей в Лиге чемпионов я буду пропускать! Это в любом случае мое дело.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2412424.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rustov

Игорь, удачи Вам! Слушать и читать коменты идиотов - пустая трата времени

12:12

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