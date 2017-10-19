Игнатьев - про ЦСКА: "С "Базелем" предстало некое аморфное образование"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что ЦСКА в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" (0:2) вообще ничего не продемонстрировали.
- В этом матче предстало некое аморфное образование: никакой конкретики ни в одной стадии развития игры, - цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. - В особенности меня удручил первый тайм, когда не было движения, страсти, огня. Что присуще всем командам в таком соревновании, как Лига чемпионов. Во втором тайме, видимо, была введена некая "инъекция", эмоций стало побольше, были попытки что-то переломить. Но все время армейцы попадали на контратаки, и здесь очень плохо ЦСКА сыграл в обороне.
Почти
А Вы знаете , что-то в этом есть. ЦСКА - это Центральный Спортивный Клуб Армии. Теперь вопрос : - ЦСКА - это Центральный Спортивный Клуб Армии ? Ответ : - Нет .ЦСКА - это аморфное образование.
11:36