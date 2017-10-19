11:24 | Футбол — Лига чемпионов

Игнатьев - про ЦСКА: "С "Базелем" предстало некое аморфное образование"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что ЦСКА в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" (0:2) вообще ничего не продемонстрировали.

- В этом матче предстало некое аморфное образование: никакой конкретики ни в одной стадии развития игры, - цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. - В особенности меня удручил первый тайм, когда не было движения, страсти, огня. Что присуще всем командам в таком соревновании, как Лига чемпионов. Во втором тайме, видимо, была введена некая "инъекция", эмоций стало побольше, были попытки что-то переломить. Но все время армейцы попадали на контратаки, и здесь очень плохо ЦСКА сыграл в обороне.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171019/1127397387.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Почти

А Вы знаете , что-то в этом есть. ЦСКА - это Центральный Спортивный Клуб Армии. Теперь вопрос : - ЦСКА - это Центральный Спортивный Клуб Армии ? Ответ : - Нет .ЦСКА - это аморфное образование.

11:36