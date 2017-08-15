Ибрагимович, Мбаппе и игроки "Реала" - в топ-10 игроков Европы

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список десяти футболистов, которые претендовали на награду лучшему игроку Европы по итогам года. Как сообщал "СЭ", в финальную тройку претендентов вошли голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Реала" Криштиану Роналду.

Отметим, что в список десяти лучших попали еще три игрока мадридского клуба, не считая Роналду. Также в него вошел форвард "Монако" Кильян Мбаппе, который провел первый полноценный сезон за клуб. 10-е место в рейтинге занял экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович.

Лучших определяли по итогам опроса жюри из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Александр БОБРОВ. Победитель будет объявлен во время торжественного вечера и жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако в четверг, 24 августа.

Список лучших с 4-го по 10-е место выглядит следующим образом:

4. Лука Модрич ("Реал")

5. Тони Кроос ("Реал")

6. Пауло Дибала ("Ювентус")

7. Серхио Рамос ("Реал")

8. Кильян Мбаппе ("Монако")

9. Роберт Левандовски ("Бавария")

10. Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед")