И третий гол "Реал" забил из офсайда

На 110-й минуте ответного матча Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" снова грубо ошиблись венгерские судьи, засчитав еще один гол "Королевского клуба". На этот раз уже второй ассистент Венцель Тот не успел за развитием атаки мадридцев, очень сильно отстал от Марселу и Криштиану Роналду и не увидел, что в момент паса бразильского защитника португалец оказался за линией офсайда – то есть ближе к линии ворот, чем мяч. Арбитр Виктор Кошшои снова не получил сигнал от помощника и опять зафиксировал взятие ворот Нойера. (Александр БОБРОВ)