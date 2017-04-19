00:24 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

И третий гол "Реал" забил из офсайда

Эпизод с голом в ворота "Баварии". Эпизод с голом в ворота "Баварии".
Эпизод с голом в ворота "Баварии".
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На 110-й минуте ответного матча Лиги чемпионов "Реал""Бавария" снова грубо ошиблись венгерские судьи, засчитав еще один гол "Королевского клуба". На этот раз уже второй ассистент Венцель Тот не успел за развитием атаки мадридцев, очень сильно отстал от Марселу и Криштиану Роналду и не увидел, что в момент паса бразильского защитника португалец оказался за линией офсайда – то есть ближе к линии ворот, чем мяч. Арбитр Виктор Кошшои снова не получил сигнал от помощника и опять зафиксировал взятие ворот Нойера. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"

 
 
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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StBand

Согласно правилам, это офсайд... Гол не должен быть засчитан...

00:48

dmitri123

есть офсайд, читайте правила кто не в курсе!

00:43

shpakЪ

kovalevvv85 да тут все правильно. Когда напы за линией последнего защитника, появляется линия мяча, об это и речь. Но обмусоливать этот момент вот так, дешевый трюк от СЭ. Все равно забили бы...

00:42

shpakЪ

Бред, а не офсайд)

00:38

kovalevvv85

Когда 2 напа выходят на вратаря, то можно давать вперед, так как они оба за линией предпоследнего игрока защиты. Нет офсайда тут.

00:36

wilde

дааа.... хорошо что я не болельщик "Баварии"... тут ли бы инфаркт от расстройства, либо выплеск агрессии на такое чудовищное судейство, был бы запредельным... можно уже сейчас оправдать всех немецких фанов за разгром Мадрида...

00:31

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