И третий гол "Реал" забил из офсайда

На 110-й минуте ответного матча Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" снова грубо ошиблись венгерские судьи, засчитав еще один гол "Королевского клуба". На этот раз уже второй ассистент Венцель Тот не успел за развитием атаки мадридцев, очень сильно отстал от Марселу и Криштиану Роналду и не увидел, что в момент паса бразильского защитника португалец оказался за линией офсайда – то есть ближе к линии ворот, чем мяч. Арбитр Виктор Кошшои снова не получил сигнал от помощника и опять зафиксировал взятие ворот Нойера. (Александр БОБРОВ)
StBand
Согласно правилам, это офсайд... Гол не должен быть засчитан...
00:48
dmitri123
есть офсайд, читайте правила кто не в курсе!
00:43
shpakЪ
kovalevvv85 да тут все правильно. Когда напы за линией последнего защитника, появляется линия мяча, об это и речь. Но обмусоливать этот момент вот так, дешевый трюк от СЭ. Все равно забили бы...
00:42
shpakЪ
Бред, а не офсайд)
00:38
kovalevvv85
Когда 2 напа выходят на вратаря, то можно давать вперед, так как они оба за линией предпоследнего игрока защиты. Нет офсайда тут.
00:36
wilde
дааа.... хорошо что я не болельщик "Баварии"... тут ли бы инфаркт от расстройства, либо выплеск агрессии на такое чудовищное судейство, был бы запредельным... можно уже сейчас оправдать всех немецких фанов за разгром Мадрида...
00:31