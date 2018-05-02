Хуммельса "записали" в игроки ЦСКА. Армейцы оценили

ЦСКА в своем Инстаграме опубликовал фотографию защитника "Баварии" Матса Хуммельса. На изображении видно, что немец дает интервью во время матча Лиги чемпионов и подписан графическими редакторами телеканала ZDF, как игрок армейцев.
ЦСКА сопроводил запись тремя удивленными смайликами и одним - подмигивающим (он обращен к Хуммельсу).
Очень плохой мальчик
Гинер всё купил!
16:34
Dmytro
Кто-нибудь, что-нибудь умное напишет сегодня?
15:20
vassel
Это ГВК!!!
14:35
ValeraK
Просто мудила попросил надеть удила. Что тут такого?!)
14:14
клад555
HerculesKolya клад555, а что умного написал ты?....упсс...откуда недалекий писака появился?Бухаешь опять?
14:11
HerculesKolya
клад555, а что умного написал ты?
13:56
клад555
crazysun78 Назвался конем надевай удила....и что умного ты написал?
13:41
crazysun78
Назвался конем надевай удила
13:30