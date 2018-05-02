Хуммельса "записали" в игроки ЦСКА. Армейцы оценили

ЦСКА в своем Инстаграме опубликовал фотографию защитника "Баварии" Матса Хуммельса. На изображении видно, что немец дает интервью во время матча Лиги чемпионов и подписан графическими редакторами телеканала ZDF, как игрок армейцев.



ЦСКА сопроводил запись тремя удивленными смайликами и одним - подмигивающим (он обращен к Хуммельсу).