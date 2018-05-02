13:19 | Футбол — Лига чемпионов

Хуммельса "записали" в игроки ЦСКА. Армейцы оценили

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ЦСКА в своем Инстаграме опубликовал фотографию защитника "Баварии" Матса Хуммельса. На изображении видно, что немец дает интервью во время матча Лиги чемпионов и подписан графическими редакторами телеканала ZDF, как игрок армейцев. 

ЦСКА сопроводил запись тремя удивленными смайликами и одним - подмигивающим (он обращен к Хуммельсу).

🤔🤔🤔@zdfmediathek @fcbayern, @aussenrist15 🤝😉

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) 2 Май 2018 в 3:10 PDT

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Очень плохой мальчик

Гинер всё купил!

16:34

Dmytro

Кто-нибудь, что-нибудь умное напишет сегодня?

15:20

vassel

Это ГВК!!!

14:35

ValeraK

Просто мудила попросил надеть удила. Что тут такого?!)

14:14

клад555

HerculesKolya клад555, а что умного написал ты?....упсс...откуда недалекий писака появился?Бухаешь опять?

14:11

HerculesKolya

клад555, а что умного написал ты?

13:56

клад555

crazysun78 Назвался конем надевай удила....и что умного ты написал?

13:41

crazysun78

Назвался конем надевай удила

13:30

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