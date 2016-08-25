21:06 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хуммельс рад возможности сыграть с "Ростовом"

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Защитник "Баварии" Матс Хуммельс остался доволен результатом жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, где его команда сыграет с "Ростовом", "Атлетико" и ПСВ. По словам немецкого футболиста, ему будет интересно сыграть в такой группе, так как он не еще ни разу не выходил на поле против этих команд.

– Меня очень радует эта группа, – приводит пресс-служба мюнхенцев слова Хуммельса. – Так как я еще ни разу не играли против этих соперников.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бриллиантидис

А Ростову как интересно, он тоже еще не выходил :) Гацкан тебя ждет, Матс!

23:12 25 августа

баламошка

Мы с детства за Лестер, они за Ростов.

21:21 25 августа

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