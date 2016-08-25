Хуммельс рад возможности сыграть с "Ростовом"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс остался доволен результатом жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, где его команда сыграет с "Ростовом", "Атлетико" и ПСВ . По словам немецкого футболиста, ему будет интересно сыграть в такой группе, так как он не еще ни разу не выходил на поле против этих команд.

– Меня очень радует эта группа, – приводит пресс-служба мюнхенцев слова Хуммельса. – Так как я еще ни разу не играли против этих соперников.