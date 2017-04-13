12:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хуммельс не стал говорить о возможности участия в ответном матче с "Реалом"

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Защитник "Баварии" Матс Хуммельс, который ранее получил повреждение голеностопа, подчеркнул, что чувствует себя гораздо лучше. При этом 28-летний немец не стал говорить о возможном участии в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Реалом".

- На данный момент все идет хорошо, я чувствую себя гораздо лучше, - приводит Kicker слова Хуммельса. - Но мы говорим о повреждении голеностопа, операция на котором мне была сделана в 2009 году.

Напомним, что в первой встрече мюнхенцы уступили "Реалу" (1:2). Второй матч пройдет в Мадриде 18 апреля.

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