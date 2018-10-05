Хулен Лопетеги: "В матче с ЦСКА "Реалу" не повезло"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги заявил, что его команде не повезло в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1).

- Нам надо сосредоточиться на позитивных моментах, - цитирует Лопетеги Marca. - Это нормально, что от нас всегда требуют большего. Мы набрали столько же очков, сколько "Барселона" в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов нам надо играть также, как против "Ромы". В матче с ЦСКА мы потеряли 3 очка - нам не повезло.

"Реал" выступает в группе G вместе с ЦСКА, "Ромой" и "Викторией".

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