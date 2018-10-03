Хулен Лопетеги: "У Карвахаля мышечная травма"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал степень серьезности травмы Даниэля Карвахаля в матче Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1).

- Продолжает ли Бензема пользоваться безусловным доверием, несмотря на безголевую серию?

- Не только Бензема, все игроки пользуются моим доверием. Бензема начал сезон прекрасно. То, что у нас нет голов, это вина всех игроков группы атаки, а не только его вина. Думаю, рано или поздно, мы сможем начать забивать.

- Что с Карвахалем? И как вы оцените дебют Серхио Регилона?

- Регилон провел прекрасный матч. Несмотря на поражение, он может занести эту игру в актив. Что касается Карвахаля, то у него мышечная травма, и до медицинского обследования ничего конкретного сказать нельзя (Александр Рогулев).

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