00:29 | Футбол — Лига чемпионов

Хулен Лопетеги: "ЦСКА помог быстрый гол, это было идеально для них"

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Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

 - Чего не хватило команде в этом матче?

 - Не хватило удачи. У нас было много голевых моментов. Били издалека, с фланга, из центра, но мяч не залетал в ворота. Понятно, что сопернику помог быстрый гол, это была идеальная ситуация для ЦСКА. Но мы не смогли воспользоваться своими моментами, в этом основная причина.

 - Ваша безголевая серия – больше пяти часов. Это всего лишь невезение?

 - Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Я уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы забьем. Нет смысла зацикливаться о неудачных сериях. Мы провели отличный матч с "Ромой", это значит, что мы можем забивать и показывать хорошую игру. Пора сконцентрироваться на игре в чемпионате. (Александр Рогулев)

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ЦСКА - Реал

 

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http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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