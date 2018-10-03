Хулен Лопетеги: "ЦСКА помог быстрый гол, это было идеально для них"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Чего не хватило команде в этом матче?

- Не хватило удачи. У нас было много голевых моментов. Били издалека, с фланга, из центра, но мяч не залетал в ворота. Понятно, что сопернику помог быстрый гол, это была идеальная ситуация для ЦСКА. Но мы не смогли воспользоваться своими моментами, в этом основная причина.

- Ваша безголевая серия – больше пяти часов. Это всего лишь невезение?

- Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Я уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы забьем. Нет смысла зацикливаться о неудачных сериях. Мы провели отличный матч с "Ромой", это значит, что мы можем забивать и показывать хорошую игру. Пора сконцентрироваться на игре в чемпионате. (Александр Рогулев)

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