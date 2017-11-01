23:26 1 ноября | Футбол — Лига чемпионов

Худший пас в истории: Фернанду отдал передачу рекламному щиту

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Полузащитник "Спартака" Фернанду на 28-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" исполнил неудачный штрафной. Бразильский хавбек красно-белых, пытаясь отдать передачу на правый фланг, выполнил навес точно на рекламный щит.

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"

результаты опроса
12530 чел.
Как закончится матч Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак"?
Победой "Севильи" с разностью в один-два мяча
28.3%
Крупной победой "Севильи"
15.6%
Нулевой ничьей
1.5%
Результативной ничьей
26.5%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
24.7%
Крупной победой "Спартака"
3.4%
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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AZ

Не, худший пас Нтуху из Янг Бойз в матче с ЦСКА своему вратарю головой отдал на последней минуте первого матча.)))

00:04

Shast1983.83

Артист

23:47 1 ноября

igogohruhru

таки и худший. мог бы и гол в свои ворота забить

23:43 1 ноября

James Gang

Дело Адамова живёт и процветает. Тот Хиддинку пас отдавал, этот щиту...

23:37 1 ноября