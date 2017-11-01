Худший пас в истории: Фернанду отдал передачу рекламному щиту

Полузащитник "Спартака" Фернанду на 28-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" исполнил неудачный штрафной. Бразильский хавбек красно-белых, пытаясь отдать передачу на правый фланг, выполнил навес точно на рекламный щит.

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"