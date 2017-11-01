Худший пас в истории: Фернанду отдал передачу рекламному щиту

Полузащитник "Спартака" Фернанду на 28-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" исполнил неудачный штрафной. Бразильский хавбек красно-белых, пытаясь отдать передачу на правый фланг, выполнил навес точно на рекламный щит.
Что происходит с Фернандо? pic.twitter.com/wTtqc9j4fh– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 1 ноября 2017 г.
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AZ
Не, худший пас Нтуху из Янг Бойз в матче с ЦСКА своему вратарю головой отдал на последней минуте первого матча.)))
00:04
Shast1983.83
Артист
23:47 1 ноября
igogohruhru
таки и худший. мог бы и гол в свои ворота забить
23:43 1 ноября
James Gang
Дело Адамова живёт и процветает. Тот Хиддинку пас отдавал, этот щиту...
23:37 1 ноября