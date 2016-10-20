02:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хуанфран: "Забили "Ростову" даже раньше, чем ожидали"

0
0
0

Защитник "Атлетико" Хуанфран после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (1:0) подчеркнул, что команда забила гол раньше, чем ожидала. Испанцы одержали победу благодаря голу Янника Феррейра-Карраско на 62-й минуте.

– Мы знали, что предстоит сложный матч с закрытой командой, поэтому мы забили даже раньше, чем сами того ожидали, – приводит "Р-Спорт" слова Хуанфрана. – У нас было несколько хороших моментов, когда мы могли забить еще. Если бы это случилось, матч бы получился совсем другим. Все же мы забили очень важный гол.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161020/1111046850.html

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ