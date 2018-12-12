05:11 | Футбол — Лига чемпионов

Хуан Миранда: "Все становится значительно проще, когда рядом Месси"

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Защитник "Барселоны" Хуан Миранда после ничьей с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) рассказал о беседе с Лионелем Месси​. Аргентинец помог молодому игроку чувствовать себя уверенно.

- Месси сказал мне просто оставаться собой и наслаждаться игрой, - цитирует пресс-служба УЕФА Миранду. - Все становится значительно проще, когда рядом есть такой игрок, как Месси.

Барселона - Тоттенхэм Хотспур

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025135/index.html

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