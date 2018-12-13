Хуан Мата: "Получим серьезного соперника в 1/8 финала, но мы - "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после поражения от "Валенсии" в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команда должна быть готова к любому сопернику по 1/8 финала. Жеребьевка состоится 17 декабря.

- Получим серьезного соперника на жеребьевке, но мы - "МЮ", - цитирует пресс-служба УЕФА Мату. - Надо показать, что мы способны обыгрывать кого угодно в наш день.