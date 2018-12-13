03:27 | Футбол — Лига чемпионов

Хуан Мата: "Получим серьезного соперника в 1/8 финала, но мы - "МЮ"

Обсудить
0

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после поражения от "Валенсии" в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команда должна быть готова к любому сопернику по 1/8 финала. Жеребьевка состоится 17 декабря.

- Получим серьезного соперника на жеребьевке, но мы - "МЮ", - цитирует пресс-служба УЕФА Мату. - Надо показать, что мы способны обыгрывать кого угодно в наш день.

Валенсия - Манчестер Юнайтед

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025148/index.html

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...