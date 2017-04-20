Хуан Куадрадо: "Ювентус" заслуженно вышел в полуфинал Лиги чемпионов"

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0) отметил самоотдачу своей команды. Хавбек сожалеет, что туринцы не сумели забить.

- "Ювентус" приехал в Испанию, понимая, что обладает отличным составом, как и "Барселона", - приводит Football Italia слова Куадрадо. - Вы могли видеть наш настрой и самоотдачу. Мы заслужили этот успех, сделали для этого все зависящее. Жаль, что мы не сумели забить. Но самое главное - выход в полуфинал.

"СЭ" вел трансляцию встречи. Напомним, что первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.