Хуан Куадрадо: "Ювентус" находится на одном уровне с "Барселоной"

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо в преддверии ответного матча 1/4 финала против "Барселоны" отметил, что туринцев ожидает сложная встреча. Колумбиец подчеркнул, что на "Ноу Камп" команда едет с уверенностью в своих силах.

– Очевидно, что матч будет сложным для нас, – цитирует клубная пресс-служба Куадрадо. – Мы понимаем, что будем играть против топ-клуба, который хочет пройти в следующий раунд. Тем не менее, мы едем в Барселону с уверенностью в своих силах, а также с понимаем того, что находимся на одном уровне с соперником. Мы должны использовать на все 100 процентов любой шанс, который нам представится.

Напомним, что игра состоится 19 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.