Хосонов не сыграет за ЦСКА в матче с "Базелем"

Полузащитник Хетаг Хосонов полетел с ЦСКА в Швейцарию, но с "Базелем" сыграть не сможет. Хавбек получил три предупреждения в трех играх юношеской лиги УЕФА и заработал одноматчевую дисквалификацию. Как подтвердили сегодня "СЭ" в УЕФА, в соответствии с дисциплинарным регламентом эта дисквалификация распространяется и на Лигу чемпионов. (Александр БОБРОВ)

Матч "Базель" – ЦСКА пройдет сегодня, 31 октября. Начало игры – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​