Хосонов не сыграет за ЦСКА в матче с "Базелем"

Полузащитник Хетаг Хосонов полетел с ЦСКА в Швейцарию, но с "Базелем" сыграть не сможет. Хавбек получил три предупреждения в трех играх юношеской лиги УЕФА и заработал одноматчевую дисквалификацию. Как подтвердили сегодня "СЭ" в УЕФА, в соответствии с дисциплинарным регламентом эта дисквалификация распространяется и на Лигу чемпионов. (Александр БОБРОВ)
Матч "Базель" – ЦСКА пройдет сегодня, 31 октября. Начало игры – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Новоуепинни
Беда-то какая. Кто это хоть такой? И что за тупая манера возить с собой тех кто изначально не играет? Какой смысл-то? Он туда че - за шоколадками чтоле полетел? Это у Гинера такая экономия чтоле? Ни на что денег нет, а пассажиров возить-кормить-платить суточные-командировочные-оплачивать гостиницу нормально? В следующий раз меня на халяву возьмите, че. Готов Онопке сумку носить и в магаз метнуться
13:57