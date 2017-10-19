Хосеп Мария Бартомеу: "Я бы отдал Месси все трофеи мира"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (3:1) отметил игру нападающего команды Лионеля Месси. Он добавил, что отдал бы аргентинцу все трофеи мира.

Напомним, форвард во встрече забил гол и отдал одну результативную передачу.

– Я бы отдал Месси все трофеи мира. Он лучший игрок мира уже в течение многих лет, – приводит Marca слова Бартомеу. – Месси возвысил эру футбола. Мы видим, как он ведет за собой команду, видим его вклад. Мы наслаждаемся его игрой.

После трех матчей "Барселона" лидирует в группе D, набрав 9 очков. У ближайшего преследователя "Ювентуса" 6 баллов.