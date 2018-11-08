16:45 | Футбол — Лига чемпионов

Хосеп Гвардьола: "Зинченко провел качественный матч. Он очень умный игрок"

Обсудить
0

Главный тренер "Манчестер Сити"  Хосеп Гвардьола прокомментировал игру полузащитника горожан Александра Зинченко в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером" (6:0). Он считает, что игрок хорош в обороне, подкован тактически и понятлив.

- Алекс – очень умный игрок, - приводит пресс-служба донецкого клуба слова Гвардьолы.  - Мы хотим дополнительно перемещать одного футболиста в середину, и с ним это проще. Он хорош в обороне, подкован тактически, понятлив. Зинченко провел качественный матч.

Манчестер Сити - Шахтер Д

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...