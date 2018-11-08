Хосеп Гвардьола: "Зинченко провел качественный матч. Он очень умный игрок"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола прокомментировал игру полузащитника горожан Александра Зинченко в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером" (6:0). Он считает, что игрок хорош в обороне, подкован тактически и понятлив.

- Алекс – очень умный игрок, - приводит пресс-служба донецкого клуба слова Гвардьолы. - Мы хотим дополнительно перемещать одного футболиста в середину, и с ним это проще. Он хорош в обороне, подкован тактически, понятлив. Зинченко провел качественный матч.

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